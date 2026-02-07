FW Lehrte: Binnen weniger Tage: Ortsfeuerwehr Sievershausen erneut im Brandeinsatz - Brand auf Betriebsgelände im Gewerbegebiet Sieversausen

Freiwillige Feuerwehr Lehrte

Sievershausen (ots)

Nachdem die Ortsfeuerwehr Sievershausen bereits Donnerstagnacht, den 05.02.2026, unterstützend bei der Brandbekämpfung eines Dachstuhlbrandes in Immensen im Einsatz war (Ergänzung zur Mitteilung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/131348/6210805), wurde sie heute, am 07.02.2026 erneut zu einem Feuer alarmiert.

Gegen 17:38 Uhr kam es zu einem gemeldeten Brandeinsatz auf dem Betriebsgelände eines Gleisbauunternehmens im Bereich der Boschstraße im Gewerbegebiet Sievershausen. Nur durch das schnelle Eingreifen konnte schlimmeres verhindert werden. Mitarbeiter des Unternehmens bemerkten zuvor das Feuer in einem Container innerhalb der Containersiedlung auf dem Betriebsgelände; diese werden als Unterbringung und Aufenthaltscontainer für Beschäftigte genutzt und sind unter anderem mit Waschräumen ausgestattet. Die Mitarbeiter handelten umsichtig und setzten umgehend den Notruf ab - glücklicherweise war niemand mehr im Container. Bereits bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass eine erhebliche potenzielle Gefahrenlage bestand: In unmittelbarer Nähe des Brandes befanden sich mehrere Gasbehälter, darunter ein 4.850-Liter-Gastank sowie vier 33-kg-Gasflaschen. Eine der vier 33-kg-Gasflaschen hatte bereits abgeblasen.

Die alarmierte Ortsfeuerwehr Sievershausen unternahm aus diesem Grund schnell einen Außenangriff mit Wasser. Mittels Riegelstellung wurde der große Gastank gekühlt und so erfolgreich verhindert, dass es zu einer weiteren Brandausbreitung kam und der betroffene Container zunächst herunter gekühlt. Die ebenfalls alarmierten Kräfte der Feuerwehren Hämelerwald und Arpke unterstützten: nach erfolgreicher Reduzierung der Temperaturen konnte anschließend ein Innenangriff unter schwerem Atemschutz durchgeführt werden. Durch das schnelle und koordinierte Vorgehen sowie die gezielte Kühlung der Gasbehälter gelang es, eine Ausbreitung des Feuers auf die gesamte Containersiedlung zu verhindern und auch einer Explosionsgefahr entgegenzuwirken.

Das Feuer breitete sich jedoch bereits auf zwei weitere Container aus: diesen wurde geöffnet und ebenfalls kontrolliert und falls erforderlich abgelöscht, so dass dann gegen bereits gegen 18:32 "Feuer aus" an die Leitstelle gemeldet werden konnte.

Im weiteren Einsatzverlauf wurde über die Drehleiter der Feuerwehr Hämelerwald die Dachhaut des hauptsächlich betroffenen Containers geöffnet, einzelne letzte Glutnester mittels Wärmebildkamera lokalisiert und abgelöscht. Die Einsatzstelle wurde dann an die Polizei übergeben und im Nachgang durch die Kräfte der Feuerwehr Sievershausen im Rahmen von Ausleuchtarbeiten unterstützt. Die Einsatzstellenhygiene wurde durch die ebenfalls hinzu alarmierte Feuerwehr Kolshorn abgewickelt.

Insgesamt wurden drei Container brandbeschädigt und zum Stand der Meldung bei dem Einsatz niemand verletzt. Rund 60 Einsatzkräfte der Feuerwehren Sievershausen, Hämelerwald, Aprke und Kolshorn waren vor Ort im Einsatz, sowie die Polizei und der Rettungsdienst. Zur Brandursache sowie zur Schadenshöhe können seitens der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen übernimmt die Polizei.

