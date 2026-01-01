Freiwillige Feuerwehr Lehrte

FW Lehrte: Containerbrände zum Jahreswechsel

Lehrte (ots)

Die Ortsfeuerwehren im Stadtgebiet Lehrte konnten sich, bis auf die Feuerwehr der Kernstadt, über einen ruhigen Jahreswechsel ohne Einsätze freuen.

Für die Ortsfeuerwehr Lehrte war die Ruhe ein paar Minuten vor Mitternacht vorbei. Um 23:54 Uhr wurden die Freiwilligen Feuerwehrleute aus Lehrte noch am Silvesterabend zu einem brennenden Müllcontainer in das Neue Zentrum von Lehrte gerufen. Aufgrund der ungenauen Ortsangabe zog sich die Suche nach der Einsatzstelle eine Zeitlang hin und die Feuerwehrfrauen und -männer verlebten einen Jahreswechsel während des Einsatzes. Im Laufe der nächsten Stunden des neuen Jahres wurden die Einsatzkräfte aus Lehrte dann beinahe im Stundentakt zu fünf weiteren Containerbränden, hauptsächlich in der Südstadt, alarmiert. Bei allen diesen Einsätzen standen die Container beim Eintreffen der Einsatzkräfte in Vollbrand. Die Container konnten jeweils schnell gelöscht und ein Übergreifen auf benachbarte Container verhindert werden. Im Anschluss wurden sie noch mit einer Schaumschicht überzogen, um ein erneutes entzünden vorzubeugen. Während des letzten Einsatzes am Südring flogen dann auch noch einige Silvesterraketen in Richtung der Einsatzkräfte, ob diese jedoch tatsächlich "beschossen" worden sind, konnte nicht abschießend geklärt werden. Über die entstandenen Schadenhöhen kann keine Angabe gemachte werden, verletzt wurden bei den Einsätzen niemand.

Die Ortsfeuerwehr Lehrte war jeweils mit 11 Einsatzkräften und 2 Fahrzeugen vor Ort.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Lehrte, übermittelt durch news aktuell