Freiwillige Feuerwehr Lehrte

FW Lehrte: Schwerer Fahrzeugbrand auf der A2 bei Lehrte am 26. Dezember 2025

Lehrte (ots)

Lehrte, 26. Dezember 2025 - Am zweiten Weihnachtsfeiertag, gegen 15:23 Uhr, wurde die Feuerwehr Lehrte zu einem Fahrzeugbrand auf die Raststätte Lehrter See in Fahrtrichtung Berlin alarmiert. Grund der Alarmierung war ein brennender Transporter im Motorraum, sein Feuer drohte auf zwei danebenstehende LKWs überzugreifen.

Bereits auf der Anfahrt der Einsatzkräfte konnte eine deutliche Rauchsäule wahrgenommen werden. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Transporter bereits in Vollbrand. Zwei direkt daneben abgestellte Sattelzüge waren ebenfalls betroffen; auf den direkt neben dem brennenden Transporter befindlichen Sattelzug, er war mit Papier beladen, hatte das Feuer bereits komplett übergegriffen. Das Feuer drohte nun auf den dritten Sattelzug überzugreifen. Umgehend wurde daraufhin die Alarmstufe auf "Ba2" erhöht und zusätzlich die Feuerwehren Ahlten, Aligse, Steinwedel und Immensen alarmiert. Umgehend wurde die Brandbekämpfung eingeleitet. Hierfür wurde durch einen Trupp das Feuer am Transporter bekämpft, ein weiterer bekämpfte den in vollbrand befindlichen Sattelauflieger des Sattelzuges und ein dritter Trupp nahm eine Riegelstellung vor um den dritten LKW vor den Flammen zu schützen. Aufgrund der winterlichen Temperaturen und eingefrorener Wasserstellen war die Löschwasserversorgung über den daneben gelagerten Hohnhorstweg eine besondere Herausforderung. Der Unterflurhydrant war zu gefroren, Wasser auf dem Boden gefrierte sofort und wurde zu einer Eisfläche. Der Transporter und der direkt daneben befindliche Sattelauflieger inklusive Zugmaschine wurde teils komplett zerstört oder erlitt durch das Feuer hohen Schaden. Durch das schnelle Eingreifen konnte jedoch verhindert werden das der dritte Sattelzug ebenfalls den Flammen zum Opfer fiel.

Nach der Brandbekämpfung musste der Sattelauflieger komplett entladen werden. Hierfür wurden durch das Tanklöschfahrzeug der Feuerwehr Ahlten einzelne Paletten vom Sattelauflieger gezogen und anschließend durch weitere Trupps auseinandergezogen und die Flammen mittels Netzmittel erstickt. Zum Schutz der Einsatzkräfte und Passanten auf der Raststätte wurde betroffene Bereiche immer wieder mit Salz bestreut, sodass die Rutschgefahr minimiert werden konnte.

Gegen 18:40 übergab die Feuerwehr die Einsatzstelle an die Autobahnmeisterei, die sich im Anschluss um die Entsorgung der Ladung und das Abschleppen der Fahrzeuge kümmert in Absprache mit einem Abschleppunternehmen kümmert. Die Einsatzstelle und der Hohnhorstweg wurden noch einmal vorsorglich abgestreut, auch dies wurde im Anschluss noch durch den Bauhof der Stadt Lehrte sichergestellt.

Im Einsatz waren die Feuerwehren Lehrte, Aligse, Steinwedel, Immensen, Kolshorn und Ahlten mit rund 60 Einsatzkräften und 16 Fahrzeugen.

