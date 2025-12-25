Freiwillige Feuerwehr Lehrte

FW Lehrte: Drei Einsätze am 1. Weihnachtsfeiertag für die ehrenamtlichen Feuerwehrkräfte im Stadtgebiet Lehrte

Bild-Infos

Download

Lehrte (ots)

Nachdem die Einsatzkräfte der Stadtfeuerwehr den Heiligabend ohne Einsatz ruhig bei ihren Familien verbringen konnten, mussten sie am 1. Weihnachtstag zu drei Einsätzen ausrücken.

Um 11:56 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehren aus Arpke, Hämelerwald und Sievershausen zu einem gemeldeten Feuer in den Röhrser Weg nach Sievershausen alarmiert, dort sollte ein kleines Gartenhaus in Vollbrand stehen. Vor Ort stellte sich heraus, dass in einem 2 Meter x 2 Meter großen Pumpenhaus ein mit Propangas betriebener Heizlüfter einen Teil der Inneneinrichtung in Brand gesetzt hatte. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war der Brand bereits durch Anwohner gelöscht und die Propangasflasche ins Freie gebracht worden. Da aus der Gasflasche immer noch Gas ausströmte, wurde diese zunächst mit Wasser gekühlt und anschließend in eine mit Wasser gefüllte Tonne gestellt, wo das Gas gefahrlos entweichen konnte. Nachdem eine Kontrolle des Pumpenhauses mit Hilfe einer Wärmebildkamera keine versteckten Brandnester zum Vorschein brachte, konnte der Einsatz beendet werden. Zur Schadenhöhe kann keine Angabe gemacht werden, verletzt wurde niemand. Im Einsatz war die Feuerwehr mit 9 Fahrzeugen und 38 Einsatzkräften.

Um 13:07 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehr Lehrte zu auslaufenden Betriebsstoffen aus einem Fahrzeug in die Köhlerheide in der Kernstadt gerufen. Laut der vorliegenden Meldung sollte sich zudem eine Öl-/Kraftstoffspur von der Iltener Straße bis in die Köhlerheide ziehen. Die am Einsatzort eingetroffenen Kräfte stellten jedoch nur eine geringe Menge an ausgelaufenen Betriebsstoffen fest, welches mit etwas Ölbindemittel abgestreut werden konnte. Weitere Tätigkeiten waren seitens der Feuerwehr nicht erforderlich und der Einsatz konnte bereits um 13:35 Uhr wieder beendet werden. Im Einsatz war die Feuerwehr hier mit 2 Fahrzeugen und 9 Einsatzkräften.

Um 17:00 Uhr wurden erneut die Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehren aus Arpke, Hämelerwald und Sievershausen zu einem Feuer gerufen. Dieses Mal war eine Rauchentwicklung aus einem Fenster eines Mehrfamilienhauses in der Straße An der Bockmühle in Arpke gemeldet worden. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnte die Meldung bestätigt werden - aus einem Küchenfenster drang dichter, dunkler Rauch. Die Bewohner der betroffenen Wohnung handelten geistesgegenwärtig: sie legten sofort nasse Handtücher vor die Küchentür und verständigten beim Verlassen der Wohnung alle Nachbarn im Haus. Somit konnte bei Eintreffen der Feuerwehr bereits vermittelt werden, dass alle Anwohner nicht mehr in deren Wohnungen waren.

Ein mit schwerem Atemschutz ausgerüsteter Trupp der Feuerwehr Arpke wurde daraufhin mit einem C-Rohr zur Erkundung und Brandbekämpfung in die betroffene Wohnung geschickt. Dort stellte sich heraus, dass die Küche der Wohnung in Vollbrand stand. Das Feuer konnte im Küchenbereich schnell gelöscht und eine weitere Brandausbreitung innerhalb der Wohnung verhindert werden. Im Anschluss wurde die Wohnung belüftet und mittels Wärmebildkamera kontrolliert. Zusätzlich kontrollierten die Einsatzkräfte vorsorglich die benachbarten Wohnungen. In einer darüberliegenden Wohnung hatten Brandmelder ausgelöst; hier wurde die Tür ohne Schaden geöffnet und auf eine mögliche Brandausbreitung geprüft. Eine weitere Brandausbreitung war hier nicht zu lokalisieren. Die Bewohner des Hauses konnten daraufhin ihre Wohnungen wieder aufsuchen, die Bewohner der Brandwohnung können leider zunächst nicht in die Wohnung zurückkehren, kommen aber bei der Familie unter.

Im Einsatz waren 37 Einsatzkräfte mit 12 Fahrzeugen sowie die Polizei und ein Rettungswagen. Die Einsatzstelle wurde um 19:30 an die Polizei übergeben. Zur Brandursache und Schadenshöhe können durch die Feuerwehr keine Angaben getätigt werden.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Lehrte, übermittelt durch news aktuell