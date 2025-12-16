Freiwillige Feuerwehr Lehrte

FW Lehrte: Feuerwehr Arpke bekämpft PKW Brand und verhindert Brandausbreitung

Arpke (ots)

Am heutigen Morgen wurden die Feuerwehren Arpke und Sievershausen um 07:07 Uhr zu einem PKW-Brand in Arpke in den Bereich der Hauptstraße alarmiert. Der Fahrzeugbesitzer hatte das Feuer an seinem Pkw bemerkt und umgehend den Notruf gewählt.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Pkw bereits in Vollbrand. Aufgrund der unmittelbaren Nähe zu einer Hecke und einem Wohnhaus bestand die akute Gefahr einer Brandausbreitung; das Feuer hatte bereits begonnen auf die Hecke überzugreifen. Durch das schnelle und gezielte Eingreifen der Feuerwehr konnte jedoch ein komplette Brandausbreitung der Flammen über die Hecke auf das angrenzende Haus erfolgreich verhindert werden.

Die Brandbekämpfung erfolgte unter schwerem Atemschutz. Ein Trupp ging mit einem C-Rohr vor und konnte den Brand zügig löschen. Anschließend wurde unter Kontrolle mittels Wärmebildkamera Nachlöscharbeiten durchgeführt, um ein erneutes Aufflammen auszuschließen. Die Feuerwehr Sievershausen verblieb in Bereitstellung und konnte schnell wieder aus dem Einsatz entlassen werden.

Im Einsatz waren die Feuerwehren Arpke und Sievershausen (4. Zug) mit insgesamt 27 Einsatzkräften und 5 Fahrzeugen sowie die Polizei. Der Einsatz konnte gegen 08:00 Uhr beendet werden.Verletzt wurde niemand. Weitere Angaben zur Brandursache können seitens der Feuerwehr nicht gemacht werden.

