Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Schornsteinbrand

Mühlhausen (ots)

In der Wendewehrstraße in Mühlhausen löste ein Schornsteinbrand am Mittwochabend einen Feuerwehr- und Polizeieinsatz aus. Ersten Erkenntnissen zu Folge kam es innerhalb des Schornsteins zu einer Feuerentwicklung, sodass Funkenflug im Außenbereich wahrgenommen werden konnte. Durch die Kameraden der Feuerwehr wurde jedoch schnell Entwarnung gegeben. Die Situation sei unter Kontrolle und es bestehe keine Gefahr für umliegende Gebäude.

