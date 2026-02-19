PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Hass und Hetze im Netz - auch die Polizei ist betroffen

Bad Langensalza (ots)

Wie viele Unternehmen und Behörden betreibt auch die Thüringer Polizei mehrere Accounts in sozialen Medien, um sich selbst und ihre Arbeit vorzustellen, aber auch um wichtige Warnungen, Hinweise und Informationen in kurzer Zeit an die Bevölkerung senden zu können. Leider kommt es auch hier immer wieder zu Kontaktaufnahmen über diese Kanäle, welche herabwürdigend gegenüber der Polizei und deren Beamten sind.

So nutzte eine Facebook-Userin in den Nachtstunden von Mittwoch zu Donnerstag ihren Messenger, um Beleidigungen weit unter der Gürtellinie und Drohungen kundzutun. Durch die Polizeibeamten des Social-Media-Teams der Thüringer Polizei wurden die Chats gesicherte und aufgrund des Anfangsverdachts von Straftaten Recherchen zum Inhaber des Nutzerkontos angestellt. Hierbei geriet der Fokus auf eine Person aus Bad Langensalza.

Den beiläufigen Aufforderungen ihrer Nachrichten "vorbeizukommen" entsprachen die Beamten der Polizeistation Bad Langensalza am Donnerstagvormittag zur Überraschung der Autorin der herabwürdigenden Nachrichten und trafen diese an ihrer Wohnanschrift. Vor Ort wurde gemäß des Anfangsverdachts der Bedrohung und Beleidigung der Tatvorwurf gemacht und sie als Beschuldigte im Strafverfahren belehrt.

Die Polizei weißt ausdrücklich darauf hin, dass Internetplattformen dem kommunikativen Austausch zwischen Menschen dienen - auch wenn diese Unternehmen und Behörden vertreten oder Personen des öffentlichen Lebens sind. Dieser Austausch kann nur respektvoll und würdevoll erfolgen. Hasskommentare, Beleidigungen und Drohungen werden konsequent von der Thüringer Polizei verfolgt und münden in entsprechende Ermittlungsverfahren.

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

