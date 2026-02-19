Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Girls- & Boysday 2026

Nordhausen/Mühlhausen (ots)

Du hast Interesse an dem Polizeiberuf? Dann komm am 23.04.2026 zum Girls- & Boysday nach Nordhausen oder Mühlhausen.

Dir werden spannende Einblicke in den vielseitigen Beruf von Polizisten und Polizistinnen geboten.

Unser Team der Nachwuchsgewinnung steht für Fragen rund um den Polizeiberuf und einem Einstieg bei der Thüringer Polizei zur Verfügung.

Wenn du an dem Girls- & Boysday in Nordhausen teilnehmen möchtest, sende uns eine E-Mail mit folgenden Daten:

Name,

Geburtsdatum,

Schulbildung/Beruf,

telefonische Erreichbarkeit

an: infotage.lpindh@polizei.thueringen.de.

Für die Veranstaltung in der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich in Mühlhausen, bei der auch die Bundeswehr, die Feuerwehr und der Rettungsdienst teilnehmen, erfolgt die Anmeldung unter: https://www.girls-day.de/Radar

Hinweis: Zu beiden Veranstaltungen sind die Kapazitäten begrenzt!

