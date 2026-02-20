Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Panne führt zu Unfall

Gehofen (ots)

Am Donnerstagabend befuhr ein Mann mit seinem Moped die Landstraße 1215 aus Richtung Gehofen kommend in Richtung Nausitz. Auf halber Strecke versagte aus ungeklärten Gründen das Kleinkraftrad, sodass der Fahrer abstieg und sein Fahrzeug mit eingeschaltetem Licht schob. Zeitgleich befuhr ein Auto besagte Landstraße, ebenfalls aus Richtung Gehofen kommend. Der Fahrer wollte im weiteren Verlauf das Pannenfahrzeug überholen. Hierbei touchierte er mit seinem Außenspiegel den Fahrzeugführer des Mopeds, welcher immer noch sein Fahrzeug schob. Der Mann wurde hierbei leicht verletzt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell