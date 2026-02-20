Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kollision mit Straßenlaterne

Mühlhausen (ots)

Auf der Ammerbrücke in Mühlhausen kam es am Freitagmorgen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrzeugführer gegen eine Laterne fuhr. Den Angaben des Fahrers zufolge wollte dieser An der Ammerbrücke nach rechts auf die Wendewehrstraße einbiegen, als er plötzlich niesen musste. Im weiteren Verlauf wurde das Lenkrad verrissen, sodass es zur Kollision mit der Straßenlaterne kam. Aufgrund der Bergungsarbeiten musste die Bundesstraße 247 aus Fahrtrichtung Ammern für knapp eine Stunde voll gesperrt werden. Personen wurden nicht verletzt. Durch die Stadtwerke Mühlhausen wurde die Laterne vom Netz genommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell