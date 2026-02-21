Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall unter Alkoholeinfluss

Mühlhausen (ots)

Am Freitagabend befuhr eine 51jährige Fahrerin eines Pkws Skoda die Windeberger Landstraße und kollidierte in Fahrtrichtung Schröterode mit einer Verkehrsinsel. Im Anschluss setzte diese ihre Fahrt fort. Nach Passieren vom Ortsausgang kam die Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw von der Fahrbahn nach links ab und kollidierte mit einem Baum. Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten mittels technischen Geräts die Fahrzeugführerin aus ihrem Pkw bergen. Im Fortlauf der Unfallaufnahme wurden die Beamten auf deren Alkoholisierung aufmerksam. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,84 Promille. Im Klinikum wurde bei der 51jährigen Frau eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. Aufgrund ihrer Verletzungen verblieb diese zur weiteren Behandlung im Klinikum. Die Sachschadenshöhe ist aktuell nicht zu beziffern

