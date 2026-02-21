Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Brand in ehemaliger Bowlingbahn

Mühlhausen (ots)

Am Freitagabend verschafften sich unbekannte Täter zwischen 17:50 und 18:00 Uhr Zutritt zu einem leerstehenden Gebäude in der Thomas-Müntzer-Straße. Die unbekannten Täter gelangten in das Objekt und verursachten mehrere Brandherde, sowie im rückwärtigen Bereich des Objektes an der Fassade - dem Pollexweg zugewandt. Im Verlauf der Umfeld Ermittlungen wurden Hinweise zu drei dunkel gekleideten Personen bekannt. Diese entfernten sich vor Eintreffen der Einsatzkräfte unerkannt in Laufrichtung des angrenzenden Wohngebietes. Beamte der Kriminalpolizei Nordhausen kamen zum Einsatz und haben Ermittlungen zur Brandstiftung aufgenommen. Die Sachschadenshöhe ist aktuell nicht zu beziffern. Die Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise zur Tat und den Tätern geben können.

Aktenzeichen: 0044912

