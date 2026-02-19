Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Wer hatte grün? - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der sich am Mittwochnachmittag (18.02.2026) auf der König-Karls-Brücke ereignet hat. Ein 21 Jahre alter Mann war gegen 15.30 Uhr mit seinem VW in Richtung Bad Cannstatt unterwegs. Auf Höhe eines Thermalbades stieß er mit dem VW eines 50-Jährigen zusammen, der aus Richtung Rosensteintunnel über die Rampe auf die König-Karls-Brücke abbog. Die Kreuzung ist durch Ampelschaltung geregelt. Zeugen, die Hinweise zur Ampelschaltung geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903600 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 6 Martin-Luther-Straße zu melden.

