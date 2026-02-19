PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Supermarkt überfallen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Plieningen (ots)

Drei Unbekannte haben am Mittwochabend (18.02.2026) einen Supermarkt am Dr.-Steinheil-Weg überfallen und mehrere tausend Euro Bargeld erbeutet. Die Täter betraten kurz nach Ladenschluss gegen 22.00 Uhr den Verkaufsraum und forderten, unter dem Vorhalt von Schusswaffen, die Herausgabe von Bargeld. Die 27 Jahre alte Mitarbeiterin führte die Täter ins Büro zu einer 49-jährigen Kollegin. Dort raubten sie mehrere tausend Euro aus einem Tresor und verstauten es in einem Rucksack. Im Kassenbereich nahmen sie sich weiteres Geld aus einer Kasse und flüchteten durch den Haupteingang. Bei den Tätern handelte es sich um drei junge 170 bis 175 Zentimeter große Männer. Sie trugen komplett schwarze Kleidung und waren mit Sturmhauben und Kapuzen vermummt. Sie hatten schwarze Schusswaffen dabei und trugen Einweghandschuhe. Einer der Männer war blond und trug einen Rucksack mit sich. Ein Komplize hatte mutmaßlich dunkle Haare und Augen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 18.02.2026 – 15:00

    POL-S: Außenspiegel abgetreten - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Vaihingen (ots) - Ein unbekannter Täter hat am Dienstagabend (17.02.2026) sechs Autos im Bereich Hessenlauweg und Weinbergweg beschädigt. Eine Zeugin konnte beobachten, wie der unbekannte Täter gegen 21.20 Uhr die Außenspiegel der Autos abtrat und abschlug. Der unbekannte Täter trug eine dunkle Jogginghose und einen Kapuzenpullover. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer +4971189903400 beim ...

    mehr
  • 18.02.2026 – 13:45

    POL-S: 29-Jährige sexuell bedrängt-Tatverdächtigen vorläufig festgenommen

    Stuttgart-Mitte (ots) - Polizeibeamte haben am Dienstag (17.02.2026) einen 55 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, eine 29 Jahre alte Frau sexuell belästigt zu haben Die 29-Jährige fuhr gegen 17.15 Uhr mit einer Stadtbahn der Linie U12 Richtung Dürrlewang, als sich der 55-Jährige neben sie setzte und sie zuerst am Arm, dann am ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren