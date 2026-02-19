Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Supermarkt überfallen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Plieningen (ots)

Drei Unbekannte haben am Mittwochabend (18.02.2026) einen Supermarkt am Dr.-Steinheil-Weg überfallen und mehrere tausend Euro Bargeld erbeutet. Die Täter betraten kurz nach Ladenschluss gegen 22.00 Uhr den Verkaufsraum und forderten, unter dem Vorhalt von Schusswaffen, die Herausgabe von Bargeld. Die 27 Jahre alte Mitarbeiterin führte die Täter ins Büro zu einer 49-jährigen Kollegin. Dort raubten sie mehrere tausend Euro aus einem Tresor und verstauten es in einem Rucksack. Im Kassenbereich nahmen sie sich weiteres Geld aus einer Kasse und flüchteten durch den Haupteingang. Bei den Tätern handelte es sich um drei junge 170 bis 175 Zentimeter große Männer. Sie trugen komplett schwarze Kleidung und waren mit Sturmhauben und Kapuzen vermummt. Sie hatten schwarze Schusswaffen dabei und trugen Einweghandschuhe. Einer der Männer war blond und trug einen Rucksack mit sich. Ein Komplize hatte mutmaßlich dunkle Haare und Augen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

