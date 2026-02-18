PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 29-Jährige sexuell bedrängt-Tatverdächtigen vorläufig festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstag (17.02.2026) einen 55 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, eine 29 Jahre alte Frau sexuell belästigt zu haben Die 29-Jährige fuhr gegen 17.15 Uhr mit einer Stadtbahn der Linie U12 Richtung Dürrlewang, als sich der 55-Jährige neben sie setzte und sie zuerst am Arm, dann am Oberschenkel und am Gesäß unsittlich berührte. Der 55-jährige Mann stieg an der Stadtbahnhaltestelle Schlossplatz aus und Sicherheitsdienstmitarbeiter der Stuttgarter Straßenbahnen AG hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten sie den Mann wieder auf freien Fuß.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

