Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: 57-Jähriger belästigt Passanten - Tatverdächtigen festgenommen

Stuttgart-Degerloch (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstag (17.02.2026) einen 57 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, Passanten im Bereich der Löffelstraße sexuell belästigt zu haben. Der 57-jährige Mann soll gegen 16.45 Uhr am Aufzug zur Stadtbahnhaltestelle Degerloch mit heruntergelassener Hose gestanden und an seinem Glied manipuliert haben. Sicherheitsdienstmitarbeiter der Stuttgarter Straßenbahnen AG erkannten den Mann gegen 18.10 Uhr in einer Stadtbahn der Linie U6 und übergaben ihn an die alarmierten Beamten. Der 57-Jährige mit polnischer Staatsangehörigkeit wurde aufgrund eines bestehenden Vollstreckungshaftbefehls der Staatsanwaltschaft Berlin im Laufe des Mittwochs (18.02.2026) in eine Justizvollzugsanstalt eingewiesen. Zeugen und mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 beim Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell