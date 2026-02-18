Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Ein Leichtverletzter nach Gefahrenbremsung - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Dienstagabend (17.02.2026) in der Ludwigsburger Straße ereignet hat. Die Stadtbahn der Linie U15 und ein bislang unbekannter Fahrer eines weißen Mercedes oder Audi fuhren gegen 18.15 Uhr in der Ludwigsburger Straße Richtung Stammheim. An der Kreuzung Frankenstraße bog der unbekannte Fahrer mutmaßlich bei Rot nach links in die Frankenstraße ab. Der Stadtbahnfahrer leitete daraufhin eine Gefahrenbremsung ein um einen Zusammenstoß zu verhindern. Durch die Bremsung stürzte ein 29-jähriger Mann in der Bahn zu Boden und verletzte sich leicht. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

