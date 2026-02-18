PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Ein Leichtverletzter nach Gefahrenbremsung - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Dienstagabend (17.02.2026) in der Ludwigsburger Straße ereignet hat. Die Stadtbahn der Linie U15 und ein bislang unbekannter Fahrer eines weißen Mercedes oder Audi fuhren gegen 18.15 Uhr in der Ludwigsburger Straße Richtung Stammheim. An der Kreuzung Frankenstraße bog der unbekannte Fahrer mutmaßlich bei Rot nach links in die Frankenstraße ab. Der Stadtbahnfahrer leitete daraufhin eine Gefahrenbremsung ein um einen Zusammenstoß zu verhindern. Durch die Bremsung stürzte ein 29-jähriger Mann in der Bahn zu Boden und verletzte sich leicht. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 17.02.2026 – 15:44

    POL-S: Schockanruf in russischer Sprache - Seniorin um 100.000 Euro betrogen

    Stuttgart-Bad Cannstatt (ots) - Telefontrickbetrüger haben am Montag (16.02.2026) eine Seniorin aus Stuttgart um 100.000 Euro Bargeld betrogen. Eine Person, die sich als ihr Schwiegersohn ausgab, rief die Seniorin gegen 11.00 Uhr in russischer Sprache an und täuschte vor, dass er ein Mädchen totgefahren habe. Der Betrüger forderte von ihr 30.000 Euro als ...

    mehr
  • 17.02.2026 – 14:54

    POL-S: 39-Jährige sexuell belästigt - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Zuffenhausen (ots) - Ein unbekannter Mann hat am Donnerstag (12.02.2026) eine 39 Jahre alte Frau im Bereich der Unterländer Straße sexuell belästigt. Die 39-jährige Frau befand sich gegen 12.50 Uhr in einem Bekleidungsgeschäft an der Unterländer Straße, als der Unbekannte sich vor ihr entblößte und an seinem Glied manipulierte. Der Mann war etwa 30-40 Jahre alt, zirka 170-175 Zentimeter groß und hatte ...

    mehr
  • 17.02.2026 – 14:35

    POL-S: Zwei Leichtverletzte nach Gefahrenbremsung - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Süd (ots) - Zwei Leichtverletzte sind die Bilanz nach einer Gefahrenbremsung am Sonntag (15.02.2026) einer Stadtbahn in der Böblinger Straße. Die Stadtbahn der Linie U 14 fuhr gegen 16.40 Uhr Richtung Vaihingen, als ein bislang unbekannter Mann in der Nähe der Haltestelle Erwin-Schoettle-Platz auf die Gleise lief. Die Stadtbahnfahrerin leitete daraufhin eine Gefahrenbremsung ein um einen Zusammenstoß zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren