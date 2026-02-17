Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Zwei Leichtverletzte nach Gefahrenbremsung - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots)

Zwei Leichtverletzte sind die Bilanz nach einer Gefahrenbremsung am Sonntag (15.02.2026) einer Stadtbahn in der Böblinger Straße. Die Stadtbahn der Linie U 14 fuhr gegen 16.40 Uhr Richtung Vaihingen, als ein bislang unbekannter Mann in der Nähe der Haltestelle Erwin-Schoettle-Platz auf die Gleise lief. Die Stadtbahnfahrerin leitete daraufhin eine Gefahrenbremsung ein um einen Zusammenstoß zu verhindern. Durch die Bremsung stürzte ein 5-jähriges Kind in der Bahn zu Boden, ein unbekannter Mann stürzte ebenfalls und fiel auf das Kind. Das Kind verletzte sich leicht. Der Mann, welcher die Gleise überqueren wollte, war zirka 55 Jahre alt, hatte weiße Kotletten und wellige, mittellange Haare. Er trug eine beige Stoffhose und eine braune Stoffjacke. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

