POL-S: Fenster aufgehebelt - Zeugen gesucht
Stuttgart-Hedelfingen (ots)
Unbekannte sind am Montag (16.02.2026) in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Rohrackerstraße eingebrochen. Die Einbrecher hebelten zwischen 09.00 Uhr und 19.45 Uhr ein Fenster auf und gelangten so in die Wohnung. Ob sie etwas stahlen ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr
Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de
https://ppstuttgart.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell