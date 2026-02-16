PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-S: Einbruch mit anschließendem Autodiebstahl - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots)

Unbekannte Täter brachen am Freitagabend (13.02.2026) in eine Wohnung an der Rotebühlstraße ein und stahlen zunächst einen Autoschlüssel und daraufhin das Auto. Die Täter drangen zwischen 16.30 Uhr und 23.20 Uhr in die Wohnung eines 27-Jährigen ein und stahlen den Autoschlüssel seines schwarzen Audi S3 Limousine mit dem Kennzeichen S-JY 98. Dann gingen sie in die Tiefgarage und flüchteten mit dem Auto in unbekannte Richtung. Alarmierte Polizeibeamte fahndeten nach dem Auto und den Tätern bislang ohne Erfolg. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

