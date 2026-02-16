POL-S: Einbruch mit anschließendem Autodiebstahl - Zeugen gesucht
Stuttgart-West (ots)
Unbekannte Täter brachen am Freitagabend (13.02.2026) in eine Wohnung an der Rotebühlstraße ein und stahlen zunächst einen Autoschlüssel und daraufhin das Auto. Die Täter drangen zwischen 16.30 Uhr und 23.20 Uhr in die Wohnung eines 27-Jährigen ein und stahlen den Autoschlüssel seines schwarzen Audi S3 Limousine mit dem Kennzeichen S-JY 98. Dann gingen sie in die Tiefgarage und flüchteten mit dem Auto in unbekannte Richtung. Alarmierte Polizeibeamte fahndeten nach dem Auto und den Tätern bislang ohne Erfolg. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.
