POL-S: Schockanrufe in russischer Sprache - Zwei Seniorinnen um hohe Geldbeträge gebracht - Zeugen gesucht

Stuttgart-Stadtgebiet (ots)

Telefontrickbetrüger haben am Freitag (13.02.2026) mit Schockanrufen in russischer Sprache zwei 86 und 87 Jahre alte Seniorinnen aus Stuttgart um hohe Bargeldbeträge betrogen. Täter und Opfer gehören nach ersten Erkenntnissen zum russischsprachigen Personenkreis. Die Täter riefen die beiden Frauen unabhängig voneinander an und gaben sich in russischer Sprache als Arzt, beziehungsweise als Polizeibeamter aus. Unter dem Vorwand, ein naher Familienangehöriger habe einen schweren Verkehrsunfall verursacht und müsse nun eine hohe Geldsumme zahlen, setzten die Anrufer die Seniorinnen massiv unter Druck. In der Folge übergaben beide Geschädigte, die 86-jährige gegen 13.00 Uhr in der Fiechtnerstraße und die 87-jährige um die Mittagszeit in der Paul-Lincke-Straße, unbekannten Abholern Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro. Der Abholer in der Fiechtnerstraße war männlich, etwa 30 Jahre alt und ungefähr 180 cm groß. Er hatte eine dunkle Hautfarbe und trug eine graue oder blaue Schildmütze. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

