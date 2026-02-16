Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Unklarer Unfallhergang - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der sich am Samstag (14.02.2026) in der Heilbronner Straße ereignet hat. Ein 19 Jahre alter BMW-Fahrer war gegen 17.00 Uhr in Fahrtrichtung Innenstadt unterwegs, als er auf Höhe Wolframstraße auf den vor ihm fahrenden Citroen eines 36-Jährigen auffuhr und diesen wiederum auf den davor fahrenden Mercedes eines 31-jährigen Mannes schob. Im Citroen zog sich ein sechs Jahre altes Mädchen durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen zu. Aufgrund unterschiedlicher Aussagen zum Unfallhergang bittet die Polizei mögliche Zeugen darum, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

