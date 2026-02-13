Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mit Stadtbahn zusammen gestoßen

Stuttgart-West (ots)

Eine 37 Jahre alte Fahrerin eines Skoda ist am Freitag (13.02.2026) an der Schlossstraße Ecke Silberburgstraße verbotenerweise links abgebogen und mit einer Stadtbahn zusammengestoßen. Die Frau war gegen 15.00 Uhr in der Schlossstraße Richtung Berliner Platz unterwegs. An der Kreuzung zur Silberburgstraße bog sie, entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung nach links ab. Hierbei stieß sie mit der Stadtbahn, die in die gleiche Richtung fuhr, zusammen. Der Skoda war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 30.000 Euro. Verletzt wurde ersten Erkenntnissen zufolge niemand.

