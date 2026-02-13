Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart - Mutmaßlichen Schleuser festgenommen

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstag (12.02.2026) an der Mercedesstraße einen mutmaßlichen Schleuser festgenommen. Die Beamten kontrollierten gegen 13.30 Uhr einen 35 Jahre alten Mann an der Mercedesstraße, der sich zusammen mit einem 23 Jahre alten Mann in einem Auto befand. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich Anhaltspunkte, dass der 35-Jährige den 23-Jährigen unerlaubt nach Deutschland eingeschleust hatte. Die Beamten nahmen daraufhin beide Männer vorläufig fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten die Beamten den 23-Jährigen auf freien Fuß. Der 35-Jährige mit ungarischer Staatsangehörigkeit wird im Laufe des Freitags (13.02.2026) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt.

