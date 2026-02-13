PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart - Mutmaßlichen Schleuser festgenommen

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstag (12.02.2026) an der Mercedesstraße einen mutmaßlichen Schleuser festgenommen. Die Beamten kontrollierten gegen 13.30 Uhr einen 35 Jahre alten Mann an der Mercedesstraße, der sich zusammen mit einem 23 Jahre alten Mann in einem Auto befand. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich Anhaltspunkte, dass der 35-Jährige den 23-Jährigen unerlaubt nach Deutschland eingeschleust hatte. Die Beamten nahmen daraufhin beide Männer vorläufig fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten die Beamten den 23-Jährigen auf freien Fuß. Der 35-Jährige mit ungarischer Staatsangehörigkeit wird im Laufe des Freitags (13.02.2026) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

  • 13.02.2026 – 15:49

    POL-S: Rollerfahrerin schwer verletzt

    Stuttgart-Bad Cannstatt (ots) - Eine 54 Jahre alte Rollerfahrerin hat sich am Freitag (13.02.2026) bei einem Verkehrsunfall an der Deckerstraße schwere Verletzungen zugezogen. Ein 35 Jahre alter Fahrer eines Mercedes Sprinter fuhr gegen 13.05 Uhr in der Deckerstraße Richtung Augsburger Straße. Beim Linksabbiegen auf einen Parkplatz stieß er mit der entgegenkommenden Frau zusammen, die auf einem Roller der Marke Kymco ...

  • 13.02.2026 – 15:12

    POL-S: Kontrolle des Wendeverbots - Viele Verstöße

    Stuttgart- Bad Cannstatt (ots) - Polizeibeamte haben am Donnerstag (12.02.2026) Verkehrskontrollen an der Neckartalstraße Ecke Voltastraße durchgeführt und hierbei ihr Augenmerk insbesondere auf die Einhaltung des Wendeverbots gerichtet. Zwischen 14.15 Uhr und 16.45 Uhr stellten die Beamten insgesamt 19 Fahrzeuge fest, die verbotswidrig über die Stadtbahngleise wendeten. Die Betroffenen müssen nun mit einem Bußgeld ...

  • 13.02.2026 – 15:01

    POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Feuerbach (ots) - Unbekannte sind am Donnerstagabend (12.02.2026) in ein Mehrfamilienhaus am Theoderichweg eingebrochen. Die Täter schlugen eine Terrassentüre ein, um in die Wohnung zu gelangen. Sie stahlen hochwertige Uhren und Schmuck von bislang unbekanntem Wert. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium ...

