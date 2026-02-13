Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Kontrolle des Wendeverbots - Viele Verstöße

Stuttgart- Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstag (12.02.2026) Verkehrskontrollen an der Neckartalstraße Ecke Voltastraße durchgeführt und hierbei ihr Augenmerk insbesondere auf die Einhaltung des Wendeverbots gerichtet. Zwischen 14.15 Uhr und 16.45 Uhr stellten die Beamten insgesamt 19 Fahrzeuge fest, die verbotswidrig über die Stadtbahngleise wendeten. Die Betroffenen müssen nun mit einem Bußgeld rechnen. Zudem ahndeten die Beamten einen Rotlichtverstoß und zwei nicht angelegte Sicherheitsgurte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell