Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen 30 Jahre alten renitenten Ladendieb festgenommen

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstagnachmittag (12.02.2026) einen 30 Jahre alten Mann festgenommen, der in einem Drogeriemarkt an der Tunnelstraße Parfüm im Wert von rund 74 Euro gestohlen und sich gegen seine Festnahme gewehrt haben soll. Ein 37 Jahre alter Ladendetektiv beobachtete den 30-Jährigen gegen 15.00 Uhr, wie er ein Parfüm in seine Hosentasche gesteckt haben soll. Anschließend soll er den Laden verlassen haben, ohne die Waren zu bezahlen. Als der Ladendetektiv ihn vor dem Laden ansprach, soll er versucht haben zu flüchten und sich gegen das Festhalten gewehrt haben, bis beide Männer zu Boden stürzten. Anschließend soll er sowohl den Ladendetektiv, als auch die alarmierten Polizisten und weitere Mitarbeiter beleidigt haben. Der 30-jährige afghanische Staatsangehörige wird im Laufe des Freitags (13.02.2026) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt.

