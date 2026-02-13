PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mit Streifenwagen zusammengestoßen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Bei einem Unfall am Donnerstagabend (12.02.2026) im Bereich der Löwentorkreuzung hat sich ein 29-Jähriger leichte Verletzungen zugezogen. Der 29-Jährige war gegen 18.00 Uhr in der Pragstraße Richtung Pragsattel unterwegs. Als er die Löwentorkreuzung geradeaus querte, stieß er mit dem 46 Jahre alten Polizeibeamten im Streifenwagen zusammen, der aus entgegengesetzter Richtung kam und nach links in die Löwentorstraße abbiegen wollte. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr der 46-Jährige unter Nutzung von Martinshorn und Blaulicht bei Rotlicht in die Kreuzung ein. Durch den Zusammenstoß kam der Toyota im Gleisbereich zum Stehen, was Auswirkungen auf den Stadtbahnverkehr hatte. Rettungskräfte kümmerten sich um den Leichtverletzten und brachten ihn zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Der Schaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 70.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

