POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht
Stuttgart-Feuerbach (ots)
Unbekannte sind am Donnerstagabend (12.02.2026) in ein Mehrfamilienhaus am Theoderichweg eingebrochen. Die Täter schlugen eine Terrassentüre ein, um in die Wohnung zu gelangen. Sie stahlen hochwertige Uhren und Schmuck von bislang unbekanntem Wert. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.
