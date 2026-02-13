POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots) - Bei einem Unfall am Donnerstagabend (12.02.2026) im Bereich der Löwentorkreuzung hat sich ein 29-Jähriger leichte Verletzungen zugezogen. Der 29-Jährige war gegen 18.00 Uhr in der Pragstraße Richtung Pragsattel unterwegs. Als er die Löwentorkreuzung geradeaus querte, stieß er mit dem 46 Jahre alten Polizeibeamten im Streifenwagen zusammen, der aus entgegengesetzter Richtung kam und ...

