Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Unbekannte sind am Donnerstagabend (12.02.2026) in ein Mehrfamilienhaus am Theoderichweg eingebrochen. Die Täter schlugen eine Terrassentüre ein, um in die Wohnung zu gelangen. Sie stahlen hochwertige Uhren und Schmuck von bislang unbekanntem Wert. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

