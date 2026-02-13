PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-S: Kombinierte Masche aus Schockanruf und falscher Polizeibeamter - Betrüger erbeuten mehrere tausend Euro von Senior - Zeugenaufruf

Stuttgart-Botnang (ots)

Telefontrickbetrüger haben am Donnerstag (12.02.2026) mit einer kombinierten Masche aus Schockanruf und falscher Polizeibeamter einen Senior aus Stuttgart-Botnang um 24.000 Euro Bargeld betrogen. Ein angeblicher Polizeibeamter rief den Senior gegen 11.40 Uhr an und täuschte vor, dass ein naher Angehöriger einen schweren Autounfall verursacht habe. Um eine drohende Haftstrafe abzuwenden, forderte der Betrüger von ihm eine Kaution in Höhe von 10.000 Euro. Der Senior ging auf die Forderung ein und übergab das Geld an der Regerstraße an einen Abholer. Die Betrüger riefen den Senior gegen 17.00 Uhr erneut an und forderten weitere 14.000 Euro, die er einem Taxifahrer übergab. Das Taxi war mehrfarbig und mutmaßlich ein Toyota. Der Abholer war männlich, etwa 175 Zentimeter groß und schlank. Er hatte einen schwarzen Bart, schwarze Haare und trug eine graue Jacke. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

