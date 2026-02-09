Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Einfamilienhaus

Paderborn (ots)

(CK) - Am Sonntag (08.02., 13.15 Uhr bis 19.15 Uhr) drangen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Dr.-Vockel-Straße ein, nachdem sie sich durch Aufhebeln der Terrassentür Zutritt verschafft hatten. Im Inneren wurden einige Zimmer durchsucht. Bislang steht nicht fest, ob etwas gestohlen wurde.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu diesem Einbruch machen? Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge am Tatort oder in der Nähe beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05251 306-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell