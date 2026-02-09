PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Einfamilienhaus

Paderborn (ots)

(CK) - Am Sonntag (08.02., 13.15 Uhr bis 19.15 Uhr) drangen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Dr.-Vockel-Straße ein, nachdem sie sich durch Aufhebeln der Terrassentür Zutritt verschafft hatten. Im Inneren wurden einige Zimmer durchsucht. Bislang steht nicht fest, ob etwas gestohlen wurde.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu diesem Einbruch machen? Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge am Tatort oder in der Nähe beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05251 306-0 entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren