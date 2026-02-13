Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Rollerfahrerin schwer verletzt

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Eine 54 Jahre alte Rollerfahrerin hat sich am Freitag (13.02.2026) bei einem Verkehrsunfall an der Deckerstraße schwere Verletzungen zugezogen. Ein 35 Jahre alter Fahrer eines Mercedes Sprinter fuhr gegen 13.05 Uhr in der Deckerstraße Richtung Augsburger Straße. Beim Linksabbiegen auf einen Parkplatz stieß er mit der entgegenkommenden Frau zusammen, die auf einem Roller der Marke Kymco unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß zog sie sich schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten die 54-Jährige zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro.

