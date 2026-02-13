POL-S: Abschleppfahrzeug in Brand geraten
Stuttgart-Nord (ots)
Aus bislang unbekannter Ursache ist am Freitag (13.02.2026) an der Ehmannstraße ein Abschleppfahrzeug in Brand geraten. Die beiden Insassen fuhren gegen 14.35 Uhr in der Nordbahnhofstraße, also sie Rauch und Brandgeruch wahrnahmen. Auf Höhe der Ehmannstraße stellten sie das Fahrzeug ab und versuchten den mittlerweile in Vollbrand stehenden Abschleppwagen zu löschen. Dies gelang nur mit Hilfe der alarmierten Feuerwehr. Die beiden Insassen blieben unverletzt und am Fahrzeug entstand ein Totalschaden von rund 70.000 Euro.
