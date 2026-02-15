PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-S: Mit Stadtbahn zusammengestoßen

Stuttgart-Giebel (ots)

Drei Leichtverletzte und etwa 40.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagmittag (14.02.2026) in Stuttgart-Giebel ereignet hat. Eine 58-Jährige befuhr gegen 11.30 Uhr mit ihrem Mercedes die Engelbergstraße in Fahrtrichtung Solitudestraße und bog verbotswidrig nach rechts in den Salamanderweg ab. Hierbei kollidierte sie mit einer Stadtbahn der Linie U6, die in gleicher Richtung in die Stadtbahnhaltestelle Salamanderweg einfuhr und von einem 37-Jährigen geführt wurde. Die Fahrerin des Mercedes, ihre 56-jährige Beifahrerin und der Stadtbahnführer erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen und wurden vom Rettungsdienst medizinisch versorgt. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

