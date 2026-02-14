PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Exhibitionist belästigt Frau - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Freitag (13.02.2026) in einem Drogeriemarkt an der Unterländer Straße vor einer 17 Jahre alten Frau sein Glied entblößt. Die Frau befand sich kurz vor 14.00 Uhr beim Einkaufen, als sie einen Mann neben sich bemerkte, welcher sein nicht erigiertes Glied aus der Hose holte und in der Hand hielt. Daraufhin entfernte sich die 17-Jährige und der Mann konnte unerkannt aus dem Markt flüchten. Der Unbekannte war etwa 30 Jahre alt, 170 bis 175 Zentimeter groß und hatte eine muskulöse Figur. Er hatte dunkle Haare, welche an der Seite rasiert und oben blondiert waren, einen gepflegten Vollbart und trug einen Ohrring am linken Ohr. Bekleidet war er mit einem weißen Pullover, einer schwarzen Jogginghose und weißen Sneaker. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 beim Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Telefon: 0711 8990-1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

