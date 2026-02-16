Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Gegen geparkten Mitsubishi gefahren - Zeugen gesucht

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der sich am Freitag (30.01.2026) in der Kaiserslauterer Straße ereignet hat. Ein 49 Jahre alter Rollerfahrer bog gegen 13.30 Uhr von der Maikammerstraße nach links in die Kaiserslauterer Straße ab. Kurz nach der Einmündung soll ein etwa zehn Jahre altes Kind auf die Straße gerannt sein, weshalb die Rollerfahrerin auswich und gegen einen am Straßenrand geparkten Mitsubishi prallte. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 3000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903800 bei Polizeirevier 8 Kärntner Straße zu melden.

