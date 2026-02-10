POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Von Fahrbahn abgekommen
Aalen (ots)
Crailsheim: Von Fahrbahn abgekommen
Am Montagabend gegen 22:30 Uhr befuhr eine 18-jährige Citroen-Fahrerin die Martha-McCarthy-Straße und kam aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallte sie mit ihrem Fahrzeug zunächst gegen einen Baum und anschließend krachte sie in drei am Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge. Die 18-Jährige wurde durch den Unfall schwer verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 22 000 Euro.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Aalen
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-108
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell