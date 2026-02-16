PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mehrere Graffitis an Stadtbahnhaltestellen - Zeugen gesucht

Stuttgart- Stadtgebiet (ots)

Unbekannte haben am Donnerstag (12.02.2026) an mehreren Stadtbahnhaltestellen im Stadtgebiet Schriftzüge eingeätzt. Die Täter beschädigten zwischen 04.00 Uhr und 18.00 Uhr mehrere Metallflächen von insgesamt acht Stadtbahnhaltestellen im Innenstadtbereich, unter anderem im Bereich der Rolltreppen, Aufzügen und Schachteingängen. Die Beschädigungen erstrecken sich teilweise über mehrere Meter. Die Schadenshöhe ist bislang ungeklärt. Ersten Ermittlungen zufolge, wurden die Schriftzüge mit einer unbekannten Flüssigkeit in das Metall geätzt. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903100 beim Polizeirevier 1 Theodor-Heuss-Straße zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 16.02.2026 – 14:47

    POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

    Stuttgart- Wangen / - Bad Cannstatt / - Sillenbuch (ots) - Unbekannte sind zwischen Freitag (13.02.2026) und Samstag (14.02.2026) in Wohnungen an der Geislinger Straße, der Straße Im Feldle und dem Heckenrosenweg eingebrochen. In der Geislinger Straße hebelten die Täter am Samstag, zwischen 11.00 Uhr und 18.30 Uhr die Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses auf und stahlen Schmuck. An der Straße Im Feldle gelangten die ...

    mehr
  • 16.02.2026 – 14:45

    POL-S: Einbruch mit anschließendem Autodiebstahl - Zeugen gesucht

    Stuttgart-West (ots) - Unbekannte Täter brachen am Freitagabend (13.02.2026) in eine Wohnung an der Rotebühlstraße ein und stahlen zunächst einen Autoschlüssel und daraufhin das Auto. Die Täter drangen zwischen 16.30 Uhr und 23.20 Uhr in die Wohnung eines 27-Jährigen ein und stahlen den Autoschlüssel seines schwarzen Audi S3 Limousine mit dem Kennzeichen S-JY ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren