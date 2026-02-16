Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mehrere Graffitis an Stadtbahnhaltestellen - Zeugen gesucht

Stuttgart- Stadtgebiet (ots)

Unbekannte haben am Donnerstag (12.02.2026) an mehreren Stadtbahnhaltestellen im Stadtgebiet Schriftzüge eingeätzt. Die Täter beschädigten zwischen 04.00 Uhr und 18.00 Uhr mehrere Metallflächen von insgesamt acht Stadtbahnhaltestellen im Innenstadtbereich, unter anderem im Bereich der Rolltreppen, Aufzügen und Schachteingängen. Die Beschädigungen erstrecken sich teilweise über mehrere Meter. Die Schadenshöhe ist bislang ungeklärt. Ersten Ermittlungen zufolge, wurden die Schriftzüge mit einer unbekannten Flüssigkeit in das Metall geätzt. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903100 beim Polizeirevier 1 Theodor-Heuss-Straße zu melden.

