Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart- Wangen / - Bad Cannstatt / - Sillenbuch (ots)

Unbekannte sind zwischen Freitag (13.02.2026) und Samstag (14.02.2026) in Wohnungen an der Geislinger Straße, der Straße Im Feldle und dem Heckenrosenweg eingebrochen. In der Geislinger Straße hebelten die Täter am Samstag, zwischen 11.00 Uhr und 18.30 Uhr die Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses auf und stahlen Schmuck. An der Straße Im Feldle gelangten die Einbrecher am Freitag, zwischen 16.00 Uhr und 21.15 Uhr über ein gekipptes Fenster im Erdgeschoss in ein Einfamilienhaus und stahlen Bargeld. Im Heckenrosenweg hebelten die Einbrecher am Samstag, gegen 23.25 Uhr eine Balkontür eines Mehrparteienhauses auf. Ob sie etwas stahlen, ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

