Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fahrradfahrer contra Fußgänger - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Ein unbekannter Fahrradfahrer ist am Mittwoch (11.02.2026) im Bereich des Unteren Schlossgartens mit einem 33 Jahre alten Fußgänger zusammengestoßen und ist anschließend weitergefahren, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der 33-jährige Mann joggte gegen 18.10 Uhr vom Mittleren Schlossgarten über eine Brücke in den Unteren Schlossgarten, als ihn der Fahrradfahrer von hinten überholte und dabei erfasste. Durch den Zusammenstoß stürzten und der 33-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Der Fahrradfahrer war zirka 40 Jahre alt, zirka 190 Zentimeter groß, hatte eine schlanke Figur, kurze schwarze Haare mit leichten Geheimratsecken und trug einen Drei-Tage-Bart. Er war bekleidet mit einer hellgrünen Wanderjacke und einer dunklen Hose und trug eine Fahrradsportbrille, sowie einen grauen Fahrradhelm. Er war unterwegs mit einem schwarzen Mountainbike, ohne Motorantrieb. Der Fahrradfahrer und mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189903500 beim Polizeirevier 5 Ostendstraße zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

