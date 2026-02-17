PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Bei Konzert in den Bauch getreten - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein unbekannter Täter hat am Montag (09.02.2026) bei einem Konzert an der Mercedesstraße in den Bauch eines 15 Jahre alte Mädchens getreten. Die 15-Jährige befand sich während des Konzerts im Zuschauerbereich vor der Bühne, als der Unbekannte auf sie zukam und ihr unvermittelt in den Bauch trat. Durch den Tritt wurde die 15-Jährige leicht verletzt. Rettungskräfte kümmerten sich um das Mädchen und brachten sie zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Der Unbekannte war zirka 25 Jahre alt, zirka 175 Zentimeter groß und hatte schwarze kurze Haare mit einem Seitenscheitel. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer +4971189903600 beim Polizeirevier 6, Martin-Luther-Straße zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

