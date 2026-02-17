Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 39-Jährige sexuell belästigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Donnerstag (12.02.2026) eine 39 Jahre alte Frau im Bereich der Unterländer Straße sexuell belästigt. Die 39-jährige Frau befand sich gegen 12.50 Uhr in einem Bekleidungsgeschäft an der Unterländer Straße, als der Unbekannte sich vor ihr entblößte und an seinem Glied manipulierte. Der Mann war etwa 30-40 Jahre alt, zirka 170-175 Zentimeter groß und hatte nach hinten frisierte Haare. Er war bekleidet mit einem gelben enganliegenden Pullover und einer schwarzen Hose. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903100 beim Polizeirevier 1 Theodor-Heuss-Straße zu melden.

