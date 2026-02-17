PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 39-Jährige sexuell belästigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Donnerstag (12.02.2026) eine 39 Jahre alte Frau im Bereich der Unterländer Straße sexuell belästigt. Die 39-jährige Frau befand sich gegen 12.50 Uhr in einem Bekleidungsgeschäft an der Unterländer Straße, als der Unbekannte sich vor ihr entblößte und an seinem Glied manipulierte. Der Mann war etwa 30-40 Jahre alt, zirka 170-175 Zentimeter groß und hatte nach hinten frisierte Haare. Er war bekleidet mit einem gelben enganliegenden Pullover und einer schwarzen Hose. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903100 beim Polizeirevier 1 Theodor-Heuss-Straße zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 17.02.2026 – 14:35

    POL-S: Zwei Leichtverletzte nach Gefahrenbremsung - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Süd (ots) - Zwei Leichtverletzte sind die Bilanz nach einer Gefahrenbremsung am Sonntag (15.02.2026) einer Stadtbahn in der Böblinger Straße. Die Stadtbahn der Linie U 14 fuhr gegen 16.40 Uhr Richtung Vaihingen, als ein bislang unbekannter Mann in der Nähe der Haltestelle Erwin-Schoettle-Platz auf die Gleise lief. Die Stadtbahnfahrerin leitete daraufhin eine Gefahrenbremsung ein um einen Zusammenstoß zu ...

    mehr
  • 17.02.2026 – 14:19

    POL-S: Bei Konzert in den Bauch getreten - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Bad Cannstatt (ots) - Ein unbekannter Täter hat am Montag (09.02.2026) bei einem Konzert an der Mercedesstraße in den Bauch eines 15 Jahre alte Mädchens getreten. Die 15-Jährige befand sich während des Konzerts im Zuschauerbereich vor der Bühne, als der Unbekannte auf sie zukam und ihr unvermittelt in den Bauch trat. Durch den Tritt wurde die 15-Jährige leicht verletzt. Rettungskräfte kümmerten sich um ...

    mehr
  • 17.02.2026 – 14:13

    POL-S: Fahrradfahrer contra Fußgänger - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Ost (ots) - Ein unbekannter Fahrradfahrer ist am Mittwoch (11.02.2026) im Bereich des Unteren Schlossgartens mit einem 33 Jahre alten Fußgänger zusammengestoßen und ist anschließend weitergefahren, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der 33-jährige Mann joggte gegen 18.10 Uhr vom Mittleren Schlossgarten über eine Brücke in den Unteren Schlossgarten, als ihn der Fahrradfahrer von hinten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren