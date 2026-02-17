Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung
Lüdenscheid (ots)
1. Messstelle
Ort Vogelberger Weg Zeit 17.02.2026, 07:40 Uhr bis 08:50 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 106 Verwarngeldbereich 2 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 39 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart Pkw Zulassungsbehörde MK
2. Messstelle
Ort Fontanestraße Zeit 17.02.2026, 09:00 Uhr bis 10:05 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 38 Verwarngeldbereich 3 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 44 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart Pkw Zulassungsbehörde MK
3. Messstelle
Ort Kölner Straße Zeit 17.02.2026, 10:30 Uhr bis 11:55 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 192 Verwarngeldbereich 8 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 48 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart Pkw Zulassungsbehörde MK
4. Messstelle
Ort Lösenbacher Landstraße Zeit 17.02.2026, 12:05 Uhr bis 13:55 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 494 Verwarngeldbereich 8 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 2 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 71 km/h 50 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart Pkw Zulassungsbehörde MK (lubo)
