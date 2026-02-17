PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung

Lüdenscheid (ots)

1. Messstelle

Ort Vogelberger Weg Zeit 17.02.2026, 07:40 Uhr bis 08:50 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 106 Verwarngeldbereich 2 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 39 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart Pkw Zulassungsbehörde MK

2. Messstelle

Ort Fontanestraße Zeit 17.02.2026, 09:00 Uhr bis 10:05 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 38 Verwarngeldbereich 3 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 44 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart Pkw Zulassungsbehörde MK

3. Messstelle

Ort Kölner Straße Zeit 17.02.2026, 10:30 Uhr bis 11:55 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 192 Verwarngeldbereich 8 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 48 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart Pkw Zulassungsbehörde MK

4. Messstelle

Ort Lösenbacher Landstraße Zeit 17.02.2026, 12:05 Uhr bis 13:55 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 494 Verwarngeldbereich 8 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 2 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 71 km/h 50 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart Pkw Zulassungsbehörde MK (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

  17.02.2026 – 14:17

    POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung

    Plettenberg (ots) - Ort Lettmecke, Attendorner Straße Zeit 17.02.2026, 08:20 Uhr bis 13:00 Uhr Art der Messung: ESO Gemessene Fahrzeuge 885 Verwarngeldbereich 59 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 12 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 82 km/h 50 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK (lubo)

    mehr
  17.02.2026 – 08:47

    POL-MK: Einbruch in Gaststätte - Pkw beschädigt

    Iserlohn (ots) - In der vergangenen Nacht versuchten unbekannte Täter, in ein Restaurant Im Kühl einzubrechen. Sie hebelten an Türen und Fenstern und lösten einen Alarm aus. Die Polizei erschien, entwendet wurde nach derzeitigem Stand nichts. Zeugen, die in der Nacht etwas Verdächtiges beobachtet haben, können ihre Hinweise an die 02371/91990 richten. In der Nacht auf Dienstag wurden mehrere Fahrzeuge beschädigt.

    mehr
  17.02.2026 – 08:44

    POL-MK: Bushaltestellen demoliert

    Hemer (ots) - Teichstraße, Hauptstraße, Geitbecke: hier wurden in der Nacht auf Dienstag drei Bushaltestellen demoliert. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter 0237290990 um Hinweise. (lubo)

    mehr
