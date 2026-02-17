Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung
Plettenberg (ots)
Ort Lettmecke, Attendorner Straße
Zeit 17.02.2026, 08:20 Uhr bis 13:00 Uhr Art der Messung: ESO Gemessene Fahrzeuge 885 Verwarngeldbereich 59 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 12 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 82 km/h 50 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK (lubo)
