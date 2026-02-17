PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Gaststätte - Pkw beschädigt

Iserlohn (ots)

In der vergangenen Nacht versuchten unbekannte Täter, in ein Restaurant Im Kühl einzubrechen. Sie hebelten an Türen und Fenstern und lösten einen Alarm aus. Die Polizei erschien, entwendet wurde nach derzeitigem Stand nichts. Zeugen, die in der Nacht etwas Verdächtiges beobachtet haben, können ihre Hinweise an die 02371/91990 richten.

In der Nacht auf Dienstag wurden mehrere Fahrzeuge beschädigt. An der Corunna Straße, der Schlesischen Straße, Am Erbenberg und am Kurt-Schuhmacher-Ring wurden Heckscheiben zerschlagen. Zur Sonnenhöhe, an der Bleichstraße, der Wallstraße und Am Erbenberg wurden Reifen zerstochen. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
