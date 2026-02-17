Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Einbrecher in Schule
Meinerzhagen (ots)
Einbrecher drangen zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen gewaltsam in die Phönixschule ein. In der Schule schlugen sie mehrere Scheiben ein und entwendeten Bargeld und eine Musikbox. Die Polizei ermittelt wegen Einbruchdiebstahls und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Wache Meinerzhagen unter 02354/9199-0 entgegen. (dill)
