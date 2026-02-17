PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher in Schule

Meinerzhagen (ots)

Einbrecher drangen zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen gewaltsam in die Phönixschule ein. In der Schule schlugen sie mehrere Scheiben ein und entwendeten Bargeld und eine Musikbox. Die Polizei ermittelt wegen Einbruchdiebstahls und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Wache Meinerzhagen unter 02354/9199-0 entgegen. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
  • 17.02.2026 – 06:23

    POL-MK: Geschwindigkeitsmessung der Polizei

    Altena (ots) - Messstelle Altena, Wilhelmstraße Zeit 16.02.2026, 12:05 bis 14:20 Uhr, Art der Messung: Radar, Gemessene Fahrzeuge 150, Verwarngeldbereich 10, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0, Anzahl der Fahrverbote 0, Höchster Messwert 45 statt 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart PKW, Zulassungsbehörde BO. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle ...

    mehr
  • 16.02.2026 – 14:41

    POL-MK: Festnahmen nach versuchtem Metalldiebstahl

    Neuenrade (ots) - Polizeibeamte haben Freitagmittag vier rumänische Männer (16-34) festgenommen. Sie stehen im Verdacht, einen Metalldiebstahl zum Nachteil einer Küntroper Firma begangen zu haben. Zeugen bemerkten die mutmaßlichen Täter gegen 13.30 Uhr an der Hönnestraße. Sie flüchteten auf Ansprache in einem Kombi. Polizisten gelang es, den Wagen im Rahmen der Fahndung anzuhalten und zu kontrollieren. Beim Fahrer ...

    mehr
  • 16.02.2026 – 14:40

    POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung

    Plettenberg (ots) - Pressemitteilung über die Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung 2026 im südlichen Kreisgebiet MK 1. Messstelle Ort Plettenberg-Osterloh L 561 Zeit 16.02.2026, 06:05 Uhr bis 12:30 Uhr Art der Messung: Radar 0 ESO 1 Laser 0 ProViDa 0 Gemessene Fahrzeuge 2050 Verwarngeldbereich 102 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 16 Anzahl der ...

    mehr
