Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Geschwindigkeitsmessung der Polizei
Altena (ots)
Messstelle Altena, Wilhelmstraße Zeit 16.02.2026, 12:05 bis 14:20 Uhr, Art der Messung: Radar, Gemessene Fahrzeuge 150, Verwarngeldbereich 10, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0, Anzahl der Fahrverbote 0, Höchster Messwert 45 statt 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart PKW, Zulassungsbehörde BO.
