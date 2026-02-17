Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Lovescam mit Promifaktor
Halver (ots)
Eine 36-Jährige überwies eine fünfstellige Summe an einen vermeintlichen Pop-Sänger, mit dem sie bei Facebook geschrieben hat. Der Mann chattete über drei Jahre mit ihr und gab sich als Musikgröße aus. Über andere Messengerdienste bekundete er seine "Liebe" zu ihr und bat immer wieder um Geld. In dem Glauben, einen Star für sich gewonnen zu haben, überwies sie immer wieder dreistellige Beträge. Nun fiel der Schwindel auf. Die Kripo ermittelt in der Angelegenheit und warnt vor Betrügern, die sich als vermeintliche Promis ausgeben, um an Geld zu kommen. (lubo)
