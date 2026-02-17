Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Bushaltestellen demoliert
Hemer (ots)
Teichstraße, Hauptstraße, Geitbecke: hier wurden in der Nacht auf Dienstag drei Bushaltestellen demoliert. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter 0237290990 um Hinweise. (lubo)
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell