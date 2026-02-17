PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Bushaltestellen demoliert

Hemer (ots)

Teichstraße, Hauptstraße, Geitbecke: hier wurden in der Nacht auf Dienstag drei Bushaltestellen demoliert. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter 0237290990 um Hinweise. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 17.02.2026 – 08:43

    POL-MK: Lovescam mit Promifaktor

    Halver (ots) - Eine 36-Jährige überwies eine fünfstellige Summe an einen vermeintlichen Pop-Sänger, mit dem sie bei Facebook geschrieben hat. Der Mann chattete über drei Jahre mit ihr und gab sich als Musikgröße aus. Über andere Messengerdienste bekundete er seine "Liebe" zu ihr und bat immer wieder um Geld. In dem Glauben, einen Star für sich gewonnen zu haben, überwies sie immer wieder dreistellige Beträge. Nun fiel der Schwindel auf. Die Kripo ermittelt in der ...

    mehr
  • 17.02.2026 – 07:51

    POL-MK: Einbrecher in Schule

    Meinerzhagen (ots) - Einbrecher drangen zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen gewaltsam in die Phönixschule ein. In der Schule schlugen sie mehrere Scheiben ein und entwendeten Bargeld und eine Musikbox. Die Polizei ermittelt wegen Einbruchdiebstahls und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Wache Meinerzhagen unter 02354/9199-0 entgegen. (dill) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: ...

    mehr
  • 17.02.2026 – 06:23

    POL-MK: Geschwindigkeitsmessung der Polizei

    Altena (ots) - Messstelle Altena, Wilhelmstraße Zeit 16.02.2026, 12:05 bis 14:20 Uhr, Art der Messung: Radar, Gemessene Fahrzeuge 150, Verwarngeldbereich 10, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0, Anzahl der Fahrverbote 0, Höchster Messwert 45 statt 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart PKW, Zulassungsbehörde BO. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren