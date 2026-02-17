POL-MK: Bushaltestellen demoliert

Halver (ots) - Eine 36-Jährige überwies eine fünfstellige Summe an einen vermeintlichen Pop-Sänger, mit dem sie bei Facebook geschrieben hat. Der Mann chattete über drei Jahre mit ihr und gab sich als Musikgröße aus. Über andere Messengerdienste bekundete er seine "Liebe" zu ihr und bat immer wieder um Geld. In dem Glauben, einen Star für sich gewonnen zu haben, überwies sie immer wieder dreistellige Beträge. Nun fiel der Schwindel auf. Die Kripo ermittelt in der ...

