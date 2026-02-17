Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Schockanruf in russischer Sprache - Seniorin um 100.000 Euro betrogen

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Telefontrickbetrüger haben am Montag (16.02.2026) eine Seniorin aus Stuttgart um 100.000 Euro Bargeld betrogen. Eine Person, die sich als ihr Schwiegersohn ausgab, rief die Seniorin gegen 11.00 Uhr in russischer Sprache an und täuschte vor, dass er ein Mädchen totgefahren habe. Der Betrüger forderte von ihr 30.000 Euro als Entschädigung für die Eltern des Mädchens. Des Weiteren benötige er 40.000 Euro für eine Operation. Kurz darauf rief noch ein angeblicher Polizeibeamter in russischer Sprache an und verlangte weitere 70.000 Euro als Kaution. Die Seniorin ging auf die Forderungen ein und übergab dreimal mehrere Zehntausend Euro an der Straße In den Wannenäckern. Der erste Abholer kam gegen 14.00 Uhr. Er war ungefähr 37 Jahre alt, etwa 170 Zentimeter groß und hatte eine normale Statur. Er hatte schwarze Haare und trug eine weiße Jacke. Der zweite Abholer kam gegen 15.00 Uhr. Er war ungefähr 40 Jahre alt, hatte weiße Haare, eine normale Figur und ein gepflegtes Erscheinungsbild. Der dritte Abholer kam gegen 16.00 Uhr. Er war etwa 30 Jahre alt, hatte weiße Haaren und war ebenfalls ungefähr 170 Zentimeter groß. Alle drei sprachen Russisch mit der Seniorin. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

