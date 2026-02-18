Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Stadtgebiet (ots)

Unbekannte sind am Dienstag (17.02.2026) in Wohnungen oder Häuser am Hainbuchenweg, der Straße Am Tazzelwurm, der Schönbergstraße, der Parasolstraße und der Erisdorfer Straße eingebrochen. Die Täter hebelten zumeist Fenster oder Türen auf und gelangten so in die Objekte. Dort durchsuchten sie Räume, Schubladen und Schränke, bevor sie unerkannt flüchteten. Ob sie etwas erbeuteten, ist Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

